Execução da obra foi viabilizada através de recurso enviado pelo deputado Antonio Furtado

Uma verba de aproximadamente R$ 6 milhões de reais foi destinada pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado para a execução das obras de recuperação e asfaltamento da Estrada Volta Redonda-Getulândia, localizada no bairro Roma. A via, que é um importante trajeto para quem precisa se deslocar entre Volta Redonda e Angra dos Reis, está em péssimas condições de infraestrutura e iluminação. Estima-se que cerca de 2 mil veículos passam pelo trecho diariamente. A atual situação coloca em risco a vida de motoristas e moradores do entorno.

A intervenção deve ser dividida em duas etapas. A primeira deve começar em até 60 dias, que compreende o trecho desde o acesso ao bairro Roma, próximo à Via Dutra (BR-116), até a Parada do Pastel. O asfaltamento da Estrada Volta Redonda-Getulândia tem previsão de início para o segundo semestre de 2022.

No início da manhã desta sexta-feira, dia 22, o deputado esteve no bairro, acompanhado do prefeito Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda, e de José Osmar de Almeida e Babton Biondi, prefeito e vice de Rio Claro, respectivamente.

Furtado destacou que promover melhorias na estrada Volta Redonda-Getulândia é uma prioridade e que, através de parcerias com as gestões das cidades que margeiam a via, será possível resolver essa carência estrutural que vem gerando graves problemas à população.

– Estamos nos movimentando, arregaçando as mangas e trabalhando para que essa obra saia do papel. Mas isso só é possível com o apoio de gestores competentes. Nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Nos preocupamos bastante com a segurança de quem trafega por essa via e de quem reside nas proximidades. São muitos relatos de carros quebrados, de acidentes, de pessoas assaltadas. Isso não pode continuar acontecendo. Vamos mudar essa realidade – ressaltou.

O prefeito Neto considerou a parceria entre Volta Redonda e Rio Claro muito positiva. Para ele, é fundamental que os municípios possam contar com o apoio de um deputado atuante e comprometido com as demandas da região.

– A pavimentação dessa estrada é um presente para a população. Mais uma vez, agradeço ao deputado Antonio Furtado. O trabalho desenvolvido por ele tem sido essencial para as cidades do Sul Fluminense. Em nome de Volta Redonda, muito obrigado. Gratidão não prescreve – frisou.

José Osmar, prefeito de Rio Claro, afirmou que o recurso enviado pelo parlamentar é fundamental para que a população possa circular por uma via mais segura e com infraestrutura adequada. Já o vice-prefeito da cidade, Babton Biondi, falou sobre a funcionalidade da estrada.

– Essa obra é um gol de placa, pois atende a região como um todo. Sabemos que, tradicionalmente, a população tem a região da Costa Verde como um destino para aproveitar os feriados e dias de descanso. Paralelo a isso, ainda temos os estudantes e trabalhadores que passam diariamente pela via. Só temos que agradecer pela parceria e pelo deputado ter sido sempre solícito conosco e com as necessidades de Rio Claro – concluiu.