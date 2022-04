Apresentação inicia às 10h30 no Parque das Águas; haverá ainda apresentação do Bloco do B.R.E.G.A incentivando a doação de sangue

A Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, programou para o próximo domingo, dia 24, muita música para animar os moradores que passarem pela tradicional Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

O melhor do sertanejo fica por conta da dupla Léo Carvalho e Gustavo, que se apresenta a partir das 10h30. Após a apresentação da dupla, inicia-se o último dia do evento Rock no Parque, que começa às 14h com a banda Tia Creusa.

– Este feriado terá uma programação especial aos moradores de Resende e região. Será uma programação musical variada, passeando entre o sertanejo, no projeto Música na Feira, e o rock com o evento que começa logo na sequência. A população poderá curtir um domingo diferenciado durante este feriado prolongado – comemorou o presidente da Casa da Cultura, Thiago Zaidan.

Além disso, haverá apresentação do bloco de carnaval B.R.E.G.A a partir das 10h, incentivando a coleta de sangue de novos doadores. O hemonúcleo de Resende também estará no local com uma tenda para esclarecer dúvidas da população sobre como fazer para doar sangue.