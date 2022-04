Desde que reassumiu a cadeira na Câmara, vereador esteve em três unidades

Exercendo um dos papéis do legislativo municipal, o vereador Jari de Oliveira (PSB) fiscaliza as ações do executivo para melhorar os serviços prestados à população. A Saúde, a Educação e a Mobilidade Urbana estão entre as prioridades. Desde que reassumiu a cadeira na Câmara de Vereadores, Jari esteve, por exemplo, em três unidades escolares da rede municipal. Ele identificou problemas e acompanha o resultado do trabalho com medidas anunciadas pela prefeitura.

Nesta semana, o vereador esteve na Escola Municipal Mário Villani, no bairro Açude II, junto com os vereadores Paulo Conrado, Jorginho Fuede e Renan Cury. Na visita, foi constatado que o material escolar e os uniformes ainda não chegaram, a merenda servida às crianças está precária e estão faltando mediadores, e também a necessidade de pequenos reparos na infrestrutura.

Jari, que é relator da Comissão Permanente de Educação da Câmara, também esteve no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no Aterrado, unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda); e na Escola Municipal Paulo VI, no bairro Açude, da Rede Municipal de Ensino. Nas duas unidades, o principal problema é a falta de professores.

“Fiscalizar as ações do executivo municipal é uma das obrigações do vereador. E a visita às escolas me fez confirmar as denúncias que recebo da população, tanto nas redes sociais como presencialmente no gabinete, sobre a realidade dos estudantes de Volta Redonda”, afirmou.

“E a certeza de que estou no caminho certo vem com os resultados. Após encaminhar requerimento à prefeitura pedindo solução para os problemas, recebi notícias de que a Secretaria de Educação abriu um novo processo seletivo e iniciou a convocação dos professores aprovados no último concurso. Além de dar continuidade à entrega dos kits escolares aos alunos e rescindir o contrato com a empresa de merenda, que não estava prestando um bom serviço nas escolas”, falou Jari, afirmando que vai seguir fiscalizando a Educação em Volta Redonda.