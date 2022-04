A Prefeitura de Volta Redonda informa que o projeto Tarifa Zero retorna em sua integralidade nesta segunda-feira, dia 25

A equipe técnica da BYD, empresa que vendeu os ônibus elétricos para a Prefeitura de Volta Redonda, trabalhou durante todo o feriado do dia 21 e segue trabalhando nesta sexta-feira, dia 22, para terminar o trabalho de manutenção nos três veículos elétricos.

Com isso, na segunda-feira, dia 25, a frota do projeto Tarifa Zero estará completa nas ruas de Volta Redonda.

O contrato de manutenção com a BYD só foi fechado após a atual administração ter quitado o débito deixado pela gestão anterior, que comprou os ônibus mas não pagou o que devia.

A BYD, até que a dívida fosse paga, se recusava a fazer a manutenção dos veículos.

A dívida foi paga pela atual administração e agora os ônibus poderão ter manutenção de uma empresa autorizada.

O transporte gratuito de passageiros ficou prejudicado no início da semana, mas foi retomado parcialmente na última quarta-feira, dia 20.

A administração municipal pede desculpas a todos os usuários pelos transtornos e reafirma que está trabalhando muito para reconstruir Volta Redonda.