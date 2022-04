Polícia Militar prende foragido da Justiça, em Resende

Policiais militares do 37º BPM prenderam no final da manhã de quinta-feira, dia 21, um homem, de 58 anos, considerado foragido da Justiça, no bairro Jardim Beira-Rio, na região da Grande Alegria, em Resende.

Contra ele, havia um mandado de prisão por violência doméstica expedido no último dia 18, pela Justiça de Resende. Na residência do homem, os policiais militares da Patrulha Maria da Penha encontraram uma espingarda.

O homem foi detido e levado para a 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde ficou preso.