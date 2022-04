Resende instala sistema de monitoramento no Hospital de Emergência

Plataforma é instalada no CTI para melhorar a qualidade do atendimento e gestão de informações clínicas dos pacientes

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está implementando um novo sistema integrado de monitoramento no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori para aumentar a qualidade e o atendimento aos pacientes, chamado Epimed Solutions.

O sistema, instalado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HME, é especializado na gestão de informações clínicas e epidemiológicas para melhorar o desempenho dos hospitais. Com a aquisição dessa plataforma, o Hospital de Emergência passa a compor um grupo seleto de hospitais que dispõem deste sistema.

O Prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, comentou sobre o sistema adquirido ser a maior base de dados clínicos da América Latina.

– Esta plataforma é mais um grande passo para colocarmos o atendimento do CTI entre os melhores já prestados, já que é um sistema que permite ter acesso a um relatório online com informações sobre o paciente, a utilização de recursos e eficiência da unidade. Atualmente, é um sistema integrado em mais de 750 hospitais da Europa e América Latina, abrangendo mais de 1.200 UTIs em todo o mundo. Além disso, com as informações dispostas no sistema, poderemos reduzir os custos que envolvem os materiais utilizados em cada paciente – finalizou Diogo.

Como funciona o Epimed

O Epimed Solutions é um sistema de gestão de dados que permite à unidade monitorar todas as informações do paciente e gerir os recursos utilizados em cada atividade realizada no CTI.

A plataforma é integrada e as informações podem ser acessadas de qualquer lugar do mundo por hospitais que dispõem deste sistema. Também é possível fazer a gestão da taxa de ocupação dos leitos, permanência de internação, além de permitir a alocação de recursos de profissionais e necessidade especial de cuidado com o paciente.