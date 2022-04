Serviço foi assumido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública há pouco mais de 30 dias e vai abranger toda a cidade

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, há pouco mais de um mês, assumiu o serviço de poda de árvores da cidade, que está sendo feito de forma programada. O cronograma obedece a um sorteio, atendendo ao principio da imparcialidade. Em 30 dias ininterruptos, foram podadas 567 árvores em 51 bairros. Inclusive, as equipes que estão nas ruas fazendo as podas receberam novos uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs).

“É bom deixar claro que todos os bairros serão beneficiados e, para reduzir a demanda reprimida. A princípio, foi organizado um mutirão diário e destinadas, inicialmente, quatro horas para cada bairro, com a produção média de 18 árvores por dia, dependendo do estado crítica de cada uma. Com o passar dos dias, o trabalho foi intensificado e teve bairro que conseguimos fazer até 39 árvores”, contou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

À medida que forem solucionados os problemas dos bairros, os mesmo vão sair da programação, entrando no planejamento anual das podas corretivas, de forma que se torne constante e planejada a visita aos bairros.

Para as árvores que necessitam de corte, é preciso obter o laudo técnico na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), que é expedido pela equipe especializada. Se a árvore estiver dentro de uma área particular, além do laudo, é necessário contratar um profissional da iniciativa privada para realizar o serviço de corte.

Nos casos de haver fios energizados passando por entre os galhos, apenas a concessionária de energia elétrica poderá fazer a intervenção na árvore. Mas em alguns casos é preciso ter um laudo técnico da Defesa Civil, que vai dizer se a árvore oferece perigo imediato ou não.

A Semop está realizando as podas emergenciais, do caso mais grave para o menos grave, até que se possa chegar às podas corretivas.

“A Pasta assumiu a responsabilidade da poda, porque entendemos que está relacionada à segurança pública, pois além de afastar o perigo da queda de um galho, por exemplo, a intenção é deixar as ruas mais iluminadas, aumentando a sensação de segurança”, salientou o secretário Luiz Henrique.

As demandas deverão ser encaminhadas à Central de Atendimento Único (CAU), através do 156; à Semop ou às Unidades de Guarda Comunitária (UGCs). Fotos cedidas pela Semop/ Secom/PMVR