Benefícios da hidroginástica para idosos vão além do preparo físico

Em Volta Redonda, atividade é oferecida gratuitamente no Parque Aquático pela prefeitura_

Um dos fatores indispensáveis para conquistar uma qualidade de vida satisfatória é a realização de atividades físicas, as quais fortalecem nossa estrutura corporal e previne doenças. Pensando nisso, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), retomou as aulas de hidroginástica para a terceira idade, no Parque Aquático Municipal – situado na Ilha Pequena, em frente à Ilha São João.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, explica que atualmente o Parque Aquático disponibiliza 59 turmas de hidroginástica e natação. Desse total, 35 turmas são de hidroginástica, com a média de 40 alunos em cada uma, em dois períodos: de manhã e à tarde, duas vezes por semana.

“As atividades aquáticas voltaram com força total. Temos a hidroginástica, onde são atendidos os adultos e a terceira idade, e a natação, a partir dos 6 anos, que tinha uma fila de espera bem grande, e a natação adulta. Estamos muito felizes com essa retomada. Tenho certeza que estamos participando da melhoria da qualidade de vida da população”, disse a secretária.

A professora Maria Isabel de Carvalho ressalta que os alunos relatam a melhoria da qualidade de vida e o prazer que sentem quando começam a participar das aulas de hidroginástica.

“Eles se sentem alegres em estar aqui. Muitos chegam reclamando de dores, que não aguentam fazer atividades diárias, como cortar as unhas dos pés, por conta da dor nas articulações e coluna. O benefício que a água proporciona para eles é visível. Nos falam também sobre a qualidade de vida que passam a ter, logo que começam a participar das atividades, passando a se sentir melhores e mais dispostos”, explica a professora.

Para a Melhor Idade, os exercícios têm grande importância, pois à medida que o corpo envelhece, vai perdendo determinadas capacidades que podem ser mantidas ou parcialmente recuperadas ao se exercitar regularmente. A hidroginástica surge como alternativa ideal para esse grupo, uma vez que, por ser praticada em ambiente aquático, não causa impactos nas articulações e não oferece ameaças de tombos, torções, batidas, entre outros.

Gledes Conceição Zeferino, 68 anos, moradora do bairro Retiro, é cuidadora de idoso e uma das alunas da hidroginástica.

“Comecei a fazer hidroginástica por recomendação médica e hoje não falto um dia. Tenho tendinite e com o retorno das aulas venho me sentido muito bem. O dia que está chovendo, por exemplo, quero vir e não dá. Acordo de manhã com tudo doendo e saio daqui com muita disposição para ir trabalhar”, disse.

Maria José Oliveira, de 60 anos, moradora do Siderópolis, participa das aulas há muito tempo.

“Estou muito feliz em estar de volta. Todos os funcionários do Parque Aquático fazem o melhor para nós. Sou muito grata ao prefeito Neto por essa iniciativa e por cuidar da gente dessa forma”, disse Maria José.

O senhor Antônio Guilherme Clemente, 73 anos, morador do bairro Coqueiros, se emociona ao falar dos benefícios que a hidroginástica proporciona na sua vida.

“Isso aqui me traz juventude. Passei um período no Sul do País e sentia falta todos os dias daqui. O Parque Aquático é ouro. A hidroginástica me traz qualidade de vida. Mas os benefícios para a terceira idade não param aqui. Ainda frequento a academia que fica no estádio Raulino de Oliveira. Assim tenho perspectiva de viver um pouco mais, ficar longe das doenças e reduzir o uso de medicamentos. Hoje, aos 73 anos, me sinto um homem de 40”, disse o aposentado.

Sônia Maria da Cunha e Waltair Martins Ramos são parceiros na vida e também nas aulas de hidroginástica. O casal frequenta juntos as aulas no Parque Aquático.

“Eu tenho artrose e o médico me indicou exercícios físicos para amenizar as dores e tem sido muito benéfico para a minha saúde. E fazer atividade física com o marido é melhor ainda. Eu comecei a fazer primeiro e logo em seguida o Waltair se interessou também”, ressalta Sônia.

O parque

O Parque Aquático Municipal tem 11,3 mil m² e conta com três piscinas, sendo uma para lazer, uma infantil e uma olímpica, vestiários e cantina, além da parte administrativa com secretaria, sala de professores e uma para exames médicos.

Para frequentar o parque como lazer, o morador de Volta Redonda deve ser cadastrado, possuir a carteirinha e estar com o exame médico atualizado. Para quem ainda não for usuário do local, a orientação é fazer o cadastro na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 17h. É necessária apresentação do Documento de Identidade, CPF e comprovante de residência. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.