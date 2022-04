Dois homens assaltaram na noite de sexta-feira, por volta das 23h40min, um bar localizado na Rua Carneiro de Mendonça, 29, no bairro Barroso, em Valença (RJ).

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram abordados pelo proprietário do estabelecimento comercial, de 70 anos, informando sobre o assalto praticado por dois homens encapuzados.

Segundo o dono do bar, um deles dos assaltantes ostentava uma arma de fogo e anunciou o assalto. Logo em seguida, amarraram os clientes com cordas e mordaças e começaram as agressões físicas, com chutes, socos e coronhadas a fim de obrigar as vítimas a realizar transferência por PIX, mas não sendo concretizado.

Do bar, os criminosos roubaram cerca de R$ 700,00 em dinheiro e uma garrafa de uísque Ballantines. Levaram também o celular Samsung M21 pró do proprietário do estabelecimento. Um cliente teve dois celulares roubados, sendo um Motorola G e um Samsung G5 e, de um outro cliente, roubaram um celular Motorola On Macro e R$90.

Após a ação, os criminosos empreenderam fuga a pé em direção ao bairro Barroso, pulando por muros de casas próximas. Policiais fizeram buscas pelas imediações, mas não conseguiram localizar os criminosos.

O dono do bar foi ferido na cabeça e apresentava sangramento, sendo levado para o Hospital Escola de Valença, onde foi medicado. O registro de ocorrência foi feito na Delegacia de Polícia, de Valença.