Três agentes da Polícia Federal (PF) estiveram nesta semana na sede da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). Cumprindo mais uma etapa do processo de celebração do novo convênio com a instituição e que dará novamente o direito aos agentes da corporação de usar arma de fogo durante o exercício de suas funções nas ruas.

Na visita foram inspecionadas as instalações da Guarda Municipal, localizada na Ilha São João, além da Corregedoria e da Ouvidoria da corporação, que são determinações previstas no processo. De acordo com os agentes da PF Ricardo Lemos, Walter Hermes e Gilberto Oliveira, as instalações vistoriadas preencheram os requisitos necessários.

O convênio que autorizada o uso de armas pelos guardas municipais durante o trabalho, já havia sido firmado em 2015 quando o atual secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa era o comandante da GMVR. Mas o mesmo expirou em 2017, pois novas leis obrigaram a corporação a fazer as adaptações e se adequar.

Várias etapas foram cumpridas e, para o comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis, “acredito que estamos na reta final do cumprimento das exigências e que, em breve, vamos celebrar a assinatura do novo convênio”, afirmou.

Na opinião do secretário Luiz Henrique “assim como foi feito antes, acredito no retorno da guarda armada para que ela fique mais preparada para atender à demanda social, após cumprir todos os requisitos estabelecidos, principalmente de treinamento e legalidade sobre as suas ações. Estamos dando todo o apoio, pois no último governo municipal as armas foram recolhidas porque não houve interesse em cumprir com os protocolos legais”, constatou.

Foto: GMVR/PMVR