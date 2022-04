Um homem, suspeito de cometer abusos sexuais contra crianças, foi preso quarta-feira (20) em Angra dos Reis. O suspeito estava em regime semiaberto desde 2013, quando passou a morar na cidade, trabalhando de garçom e até animador infantil em casa de festa.

De acordo com a polícia, ele tem diversas anotações criminais por crimes sexuais e responderá pelo crime de estupro de vulnerável. No mês de março quatro menores estiveram na delegacia e denunciaram o animador. Depoimentos apontavam que “ele estava se aproveitando da função que exercia para apalpar e acariciar as crianças”. Foram coletadas mais informações pelos agentes civis e provas ajudaram a concluir o caso. A polícia solicitou a Justiça o mandado de prisão preventiva.