Evento, que vai acontecer de forma virtual, servirá como etapa preparatória para a VI Plenária Nacional

Nos próximos dias 25 e 26, será realizada a III Plenária Regional de Economia Solidária do Médio Paraíba. Esse ano, a plenária acontecerá de forma virtual, a partir das 18h. A inscrição pode ser feita pelo formulário no site https://forms.gle/BPHqZRR5BvwAM8627, mesmo endereço para receber todas as informações do evento. Nesta etapa serão eleitos os delegados para Plenária Estadual que acontecerá em maio.

A plenária é promovida pelo Fórum de Economia Solidária de Volta Redonda, que tem mobilizado outros municípios da região. A comissão organizadora municipal é formada por coletivos de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) e pela Incubadora de Economia Solidária (InTECSOL/UFF).

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda e com a participação das secretarias municipais de Ação Comunitária (SMAC), de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), de Cultura (SMC), de Saúde (SMS) e de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), além do Banco da Cidadania VR.

Na etapa regional está prevista a participação dos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Barra do Piraí e Vassouras, que tem articulação local na perspectiva da Economia Solidária.

O evento, que é uma etapa local e preparatória para a VI Plenária Nacional de Economia Solidária, vai avaliar às ações e definir os rumos e as reivindicações do movimento de Economia Solidária para os próximos anos. Todas as pessoas que residem ou atuam na região do Médio Paraíba podem participar.

O encontro é destinado aos três segmentos que compõem a Economia Solidária: Empreendimentos Econômicos Solidários (composto pelo artesanato, alimentação/gastronomia, agricultura agroecológica, quintais urbanos, reciclagem/coleta seletiva e grupos culturais); Entidades de Apoio e Fomento e Gestores Públicos.

Em Volta Redonda, trabalhadores de diversas secretarias dialogam com o Fórum de Economia Solidária com o objetivo de aprovar uma lei municipal, e assim implantar a política pública de economia solidária na cidade. A articulação em nível regional contribui para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental justo e sustentável no Médio Paraíba. Secom/PMVR