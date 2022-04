Cohab-VR abre inscrições para Jovem Aprendiz

Processo seletivo visa preencher 19 vagas e formar cadastro de reserva; jovens receberão formação técnico-profissional

A Companhia de Habitação de Volta Redonda (Cohab) abre, a partir desta segunda-feira (25), inscrições para o Processo Seletivo destinado ao preenchimento de 19 vagas de Jovem Aprendiz, mais cadastro de reserva. A seleção é organizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), e o objetivo é a formação técnico-profissional desses jovens, através de atividades teóricas e práticas no ambiente de trabalho.

Serão 13 vagas para a ampla concorrência, duas vagas para pessoas com deficiência (PCD), e quatro para atendimento à cota para pessoas negras. A seleção dos candidatos será feita através de prova objetiva com 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática, valendo 01 (um) ponto cada. Será considerado aprovado o candidato que atingir o mínimo de 50% do total da prova sem, contudo, zerar em qualquer uma das disciplinas que a compõem.

Os contratos de aprendizagem oferecidos pela COHAB serão realizados na área administrativa, com o desenvolvimento de atividades diárias, e os jovens receberão certificado de qualificação profissional. Fazem parte das atividades: receber, expedir e arquivar documentos; solicitar e repor material de expediente; auxiliar na organização de eventos institucionais; manter arquivos físicos e eletrônicos organizados e atualizados; atender ao público interno e externo; dentre outras.

Para participar, é necessário que o jovem seja maior de 14 anos e ter até 16 anos e 8 meses (a idade máxima não se aplica à pessoa com deficiência); estar cursando o 9º Ano ou ter concluído o Ensino Fundamental; estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio; não ter concluído nem estar cursando qualquer curso de aprendizagem profissional.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até as 12h do dia 2 de maio, pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico, onde estão disponíveis a ficha de inscrição e o edital do processo seletivo.

Após o preenchimento da ficha, o candidato deverá gerar e imprimir o comprovante de inscrição. No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos poderão realizar suas inscrições na Subprefeitura do Retiro (Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro), das 8h às 17h. Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.