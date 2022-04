Barra Mansa 2×2 Atlético Real – Foto: BMFC (divulgação)

Na manhã deste domingo (24/4), o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube se classificou para a decisão da Copa Jajá ao empatar em 2 a 2 com o Atlético Real, em partida realizada no Estádio Leão do Sul. Giva e Maikinho marcaram para o time barra-mansense, enquanto que Paulo Vitor e Alisson fizeram os gols do time visitante.

O jogo começou com o Barra Mansa tendo mais oportunidades ofensivas. Aos 4 minutos, a bola sobrou na área para Giva, mas o atacante finalizou por cima do gol. Aos 10, Pilad recebeu na entrada da área e, de calcanhar, deixou para Giva livre chutar e fazer 1 a 0 para o Leão. Aos 20, o Atlético Real faz boa jogada pela direita, cruza rasteiro para Paulo Vitor deixar tudo igual: 1 a 1. Aos 35, Pará recebeu livre na entrada da área e foi puxado pelo defensor do Atlético. O árbitro expulsou o atleta da equipe volta-redondense. Aos 44, com jogador a menos, o Atlético Real contou com a sorte quando a bola tocou a mão do jogador do Barra Mansa dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Alisson cobrou e colocou o Atlético na frente: 2 a 1.

O segundo tempo foi de bem menos chances de gols. Aos 11, o Atlético Real teve uma oportunidade em que o atacante desperdiçou chutando pra fora. Aos 12, o Barra Mansa teve a chance de empatar, quando Pedro Santos foi lançado na área, mas pegou mal na bola e chutou pra fora. Aos 35, Maikinho recebeu pela esquerda, cruzou e o goleiro adversário acabou aceitando, resultando no empate do Leão. Placar final: 2 a 2.

Mesmo com o empate, o Barra Mansa avançou para a final da Copa Jajá, uma vez que obteve uma campanha melhor na primeira fase do torneio. Na decisão, a equipe barra-mansense enfrentará o Pérolas Negras que venceu o Boa Vista por 4 a 0 na outra semifinal. O jogo decisivo será no próximo sábado, às 9h, no Estádio Leão do Sul.

Ficha técnica do jogo:

24/4/2022 | Barra Mansa 2×2 Atlético Real

Copa Jajá | Local: Estádio Leão do Sul | Gols: Giva (BM), Paulo Vitor (AR) e Alisson (AR); Maikinho (BM) | Barra Mansa: Marcelo; Vianna (Celso), Caio Joberto, Júlio Vitor e Valim (Peutrick); Luizinho (Kazin), Maikinho e MT; Giva (Yuri), Pará (Andrey) e Pilad (Pedro Santos). Téc. Daniel Martins.

Jogos pela semifinal da Copa Jajá (24/4):

Barra Mansa 2×2 Atlético Real

Pérolas Negras 4×0 Boa Vista

# Estatísticas do Barra Mansa na Copa Jajá:

Artilharia: Pará e Giva (2 gols), Vianna, Pedro Santos, Júlio Vitor e Maikinho (1 gol).

Assistências: Giva, Pará, Dudu, Peutrick e Pilad (1).

Por Diogo de Oliveira Paula.- Blog do Barra Mansa FC