Homem escorrega e cai dentro do Rio Paraíba do Sul

Diego Ramon, de 34 anos, caiu dentro do Rio Paraíba do Sul, na noite de sábado nas proximidades da Ponte dos Arcos, no Centro de Barra Mansa. Diego participou do desfile do Bloco do Boi.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e até o momento o homem não foi encontrado. Segundo testemunhas, o homem se aproximou da margem do rio e escorregou. Ele teria sido levado pela correnteza.

Bombeiros estão procurando desde a noite de sábado. Um barco com mergulhadores está no local procurando pelo homem. Nesta segunda-feira os trabalhos dos bombeiros vão continuar para tentar encontrar Diego.