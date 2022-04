Acidente deixa um morto e cinco feridos, em Três Rios

Uma mulher, identificada como Sarah de Paula Benfica, morreu em um acidente envolvendo dois veículos na noite de domingo, dia 24, no km 171 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Três Rios.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Sarah morreu ainda no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Cinco pessoas ficaram feridas, sendo, quatro no veículo onde estava a mulher que foi a óbito. São eles: uma criança, de 7 anos, duas adolescentes, de 14 e 17, e um homem, de 47.

Todos foram levados para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Não há informações sobre o estado de saúde deles. O quinto ferido, que estava no outro carro, recebeu atendimento e foi liberado no local do acidente. Fotos: Corpo de Bombeiros/Divulgação