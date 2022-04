‘Caminhão da Brinquedolândia’ percorre regiões de Volta Redonda

Projeto leva atrações gratuitas como contação de histórias, teatro e brinquedos a cinco bairros nesta semana

O projeto “Caminhão da Brinquedolândia”, da SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), está percorrendo bairros de Volta Redonda. A iniciativa é gratuita e voltada principalmente para crianças, oferecendo atividades recreativas, contação de histórias, teatro e brinquedos, como escorregador, gangorra e piscina de bolinha. Nesta segunda-feira (25), até às 16h30, o veículo ficará estacionado ao lado do Cras (Centro de Referência à Assistência Social) do bairro Vila Brasília.

O objetivo do Caminhão da Brinquedolância é resgatar e incentivar a prática do brincar entre as crianças e seus familiares, fortalecendo assim o vínculo familiar.

Durante a semana toda, o projeto irá percorrer outros bairros, sempre próximo ao Cras da localidade. Na terça-feira (26), o veículo estará no Nova Primavera. quarta-feira (27) é a vez do Monte Castelo; quinta, Candelária; e sexta-feira, Jardim Belmonte.

Cortes de cabelo gratuitos

O Cras Vila Brasília também recebe nesta segunda-feira o projeto de cortes de cabelo gratuitos. A atividade é uma iniciativa da Smac e envolve participantes das oficinas de cabeleireiros dos Cras. A ação contará com a supervisão de instrutores do curso.

A agenda do serviço segue nesta terça-feira, no Cras Mariana Torres. Em seguida, na quarta-feira, o Abrigo Seu Nadim e na quinta, o Centro Pop recebem as atividades. O serviço encerra a programação semanal no Cras Vila Americana.