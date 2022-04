O Corpo de Bombeiros encontrou no final da tarde desta segunda-feira, o corpo de Diego Ramon, de 34 anos, no local onde desagua o Córrego Bugio, no Rio Paraíba do Sul, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Segundo populares, Diego tinha participado na noite de sábado do desfile do Bloco do Boi e foi até a margem do Paraíba para urinar. Ele perdeu o equilíbrio e caiu dentro do Paraíba. O local fica nas proximidades da Ponte dos Arcos, no Centro de Barra Mansa.

Os bombeiros continuam no local e o corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços.