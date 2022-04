Prefeitura de Volta Redonda leva ações dos CRAS para escolas

Projeto vai ofertar oficinas culturais para crianças e adolescentes das três unidades de ensino integral da Rede Municipal

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vai levar oficinas do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) para dentro das três unidades de ensino integral da Rede Municipal. O objetivo é ampliar as ações socioeducativas para os alunos do Ensino Fundamental.

O primeiro passo para a concretização do projeto foi uma reunião entre a coordenação das escolas municipais Amazonas, Pernambuco e Mato Grosso, todas localizadas no bairro Retiro, com a equipe de Proteção Social Básica da Smac, na última semana. De acordo com a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, a previsão para implantação do projeto nas escolas é para o próximo mês.

“Vamos conversar com os profissionais que ministram as oficinas e organizar os horários para disponibilizar as aulas no CRAS, e para os alunos destas escolas integrais”, disse.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smac, Rosane Marques, a Branca, afirmou que a integração CRAS-Escola vai permitir que as crianças e adolescentes que ficam na escola nos dois períodos se beneficiem das oficinas culturais oferecidas nos CRAS.

“As aulas são ministradas nos CRAS no contraturno escolar. Como estas unidades funcionam em tempo integral, estes estudantes não conseguem frequentar. Agora, vamos levar para a escola as oficinas de violão, dança, teatro e taekwondo até eles”, afirmou Branca.

