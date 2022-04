Incêndio atinge galpão no interior da CSN

Um incêndio atingiu noite da segunda-feira, dia 25, o galpão 34, de embalagens e componentes, no interior da Usina Presidente Vargas, nas proximidades do Estádio Raulino de Oliveira, no Jardim Paraíba.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está apurando as causas do incêndio. O incêndio de grandes proporções pode ser percebido pelas chamas e fumaça no entorno da CSN. O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve também a participação do dos bombeiros da empresa.

No momento do incêndio não havia funcionários no local. A assessoria de comunicação da CSN emitiu uma nota sobre ocorrido.

Abaixo a nota da empresa

“A CSN informa que um incêndio atingiu um galpão de embalagens e componentes na Usina de Volta Redonda. O corpo de bombeiros da companhia e os bombeiros do Estado estão controlando o fogo. Não havia colaboradores no galpão, que fica localizado distante da área produtiva. As causas serão apuradas”.