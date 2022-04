Mulheres são detidas com drogas, no bairro Jardim Amália II

Policiais militares detiveram na tarde desta terça-feira, duas mulheres, de 53 e 38 anos, suspeitas por tráfico de drogas no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. As duas foram abordadas em um Prisma (verde) na altura da Rua Carlos Gomes, no bairro Jardim Amália II.

Segundo a Polícia Militar, dentro do carro os agentes encontraram um tablete contendo um quilo de cocaína, uma balança de precisão, oito potes de Pó Royal, dois celulares, dois rolos de papel filme, dois grampeadores, uma tesoura, embalagens com sacos plásticos e diversas etiquetas.

As duas foram levadas para a delegacia. No momento desta publicação, não havia informações se as suspeitas ficaram presas.