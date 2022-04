Os trabalhadores que atuam nas empresas da construção pesada, em Volta Redonda e região, terão este ano 10.60% de correção em toda a tabela salarial. A conquista foi anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, que representa o setor, e assinou com o sindicato patronal a convenção coletiva de trabalho 2022/2023 da categoria, no Rio de Janeiro. O índice corresponde à reposição total da inflação acumulada nos últimos 12 meses e é retroativo a 1º de fevereiro, data-base dos trabalhadores.

O reajuste abrangerá também outros itens econômicos importantes no acordo da categoria, como a cesta básica que fechou no valor mensal de R$ 389,00, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) que será paga proporcionalmente até o valor de R$ R$ 5.000,00 e o valor da refeição diária do trabalhador que ficou em R$ 31,00.

O presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, lembrou que desde a reforma trabalhista a entidade vem lutando e tentando inúmeras vezes o diálogo com o sindicato que representa as empresas da construção pesada. O objetivo principal era buscar o meio termo para que os trabalhadores não fossem prejudicados e tivessem perdas.

– Fechar essa convenção coletiva realmente foi uma conquista. No decorrer das negociações o sindicato conseguiu inserir as tabelas dos anos anteriores, chegando ao percentual de 10.60% de aumento e sem nenhuma perda para os trabalhadores, referente às convenções anteriores – comemora Sebastião Paulo.

Legenda foto: presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis (1º à esquerda), diretor de formação do sindicato, Zeomar Tessaro (2º à esquerda), diretora jurídica do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (Sinicon), Tatiane Ollé Colman Wildt (1ª à direita), e a assistente do departamento jurídico do Sinicon, Cláudia Crivano (2ª à direita).