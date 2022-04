Dinho é eleito vice-presidente Estadual do Patriota

O vereador Sidney Dinho, Presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, foi eleito na tarde desta quarta feira dia 27/04, vice-presidente Estadual do Patriota (51), legenda a qual pertence desde 2016. Dinho, que é pré-candidato a Deputado Federal, já ocupava a função de Presidente do Conselho de Ética e na reunião do Diretório Estadual de hoje, teve seu nome indicado pela presidente Estadual Eliane Cunha, para ocupar uma Vice Presidência Estadual do Partido. Ao aceitar o desafio, Dinho foi teve o nome aprovado por unanimidade dos presentes.

A Presidente Estadual do Patriota Eliane Cunha enfatizou que a escolha se deu em razão da seriedade, fidelidade e do compromisso do Vereador com o Partido.

– O Dinho é um exemplo de dirigente partidário. O Diretório Municipal de Volta Redonda está rigorosamente em dia com suas obrigações junto à justiça eleitoral. Estamos trazendo o vereador para nos ajudar a somar esforços para o crescimento da legenda no Estado do Rio e no Brasil. O Patriota terá um grande avanço nas eleições deste ano e como já afirmei, acredito que o Dinho tem real possibilidade de ser eleito Deputado Federal e bem representar nosso Estado e a região Sul Fluminense.

A região necessita de maior representatividade na Câmara dos Deputados, está carente de nomes que realmente possam desempenhar tal função a contento e com a eleição do Dinho para a Câmara dos Deputados, Volta Redonda e região poderão ter mais acesso às verbas federais que tanto precisam, para investimentos nas áreas que a população necessita. Volta Redonda, com a força que tem, poderá até perder um grande vereador, porém a cidade e todo o Estado ganharão um excelente Deputado Federal.

Perguntado sobre a importância da nova função, Dinho respondeu:

– Fico feliz em ser citado como referência de organização, comprometimento e cumprimento de minhas responsabilidades com a legenda, e ainda ter meu nome indicado para uma vice-presidência Estadual. A aprovação de todos os integrantes do Diretório Estadual nos mostra que estamos no caminho certo na política. É assim que vamos continuar na caminhada e no trabalho para a população, mostrando que temos um compromisso com o Estado do Rio de Janeiro. Me sinto honrado com a nova função.

Em relação a pré-candidatura a Deputado Federal posso afirmar que o objetivo é fortalecer a vinda de verbas federais para nosso Estado e região. Os municípios não conseguem mais investir em tantas áreas que precisam, somente com suas próprias receitas.