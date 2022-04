Comerciante é preso por suspeita de tráfico de drogas, em Barra Mansa

Um comerciante de 31 anos foi preso na noite da terça-feira (26), em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas e posse ilegal de arma. De acordo com a Polícia Militar, responsável pela prisão, uma pequena mercearia pertencente à ele, na Rua 4, no bairro Santa Rita da Dutra, era usada como ponto de venda de drogas.

A partir de uma denúncia, os agentes seguiram para o endereço do comércio do suspeito. Ao ver a viatura, o comerciante colocou um pino de cocaína no bolso.

Segundo os PMs, ele disse ser apenas usuário de drogas, negando que houvesse mais entorpecentes no estabelecimento. No entanto, durante a revista, os policiais acabaram encontrando, na parte de cima do imóvel, mais 61 pinos de cocaína, 10 frascos de clorofórmio, duas tiras de maconha e quatro munições calibre 38. (Foto: Polícia Militar)