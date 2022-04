Homem é preso acusado de agredir a companheira a vassourada

Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia prenderam no início da noite de terça-feira, um homem de 50 anos, por ter espancado a sua companheira com um cabo de vassoura, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

A mulher conseguiu fugir das agressões e procurou ajuda de parentes. A vítima, com vários ferimentos, foi levada para ser medicada na Santa Casa da cidade.

Os policiais civis foram informados e saíram na tentativa de prender o acusado. Ele foi encontrado na casa dele sob efeito de álcool. Na delegacia foi constatado que o agressor já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Mulheres vítimas de violência não devem deixar de fazer a denúncia a Polícia Civil

A maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica. Inclusive assédio sofrido nas relações de trabalho. Contem com a Polícia Civil.