Unidade adquiriu 35 aparelhos de TV para as enfermarias e, em breve, receberá reforma e outras aquisições de equipamentos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Saúde (SMS), segue investindo para promover cada vez mais acolhimento e humanização à população que procura a rede pública de saúde do município. A mais recente ação é a aquisição de 35 novos televisores que chegaram nesta semana, e serão instalados nas enfermarias do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro. Em breve, os equipamentos estarão disponíveis para proporcionar mais qualidade e bem-estar aos pacientes.

De acordo com a diretora geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, o objetivo é tornar o ambiente mais agradável e confortável durante o tempo de permanência dos usuários no hospital.

“Em minha gestão, nos preocupamos com o bem-estar dos pacientes durante sua recuperação. Aproveito a oportunidade para agradecer ao prefeito Antônio Francisco Neto e à secretária de Saúde, Maria da Conceição, por toda preocupação em disponibilizar recursos para tornar o Hospital do Retiro referência em assistência à saúde e humanização”, destacou Márcia.

Reforma

Além da aquisição dos televisores para o bem-estar dos pacientes, o Hospital Dr. Munir Rafful também passará em breve por uma reforma e irá adquirir novos equipamentos que vão melhorar o atendimento da unidade. O investimento de R$ 18,9 milhões será por meio de parceria com o Governo do Estado do Rio, que já liberou os recursos.

“Antes mesmo de reassumimos a prefeitura, conseguimos parcerias para concluir o anexo do Hospital do Retiro e hoje contamos com mais de 30 leitos de alta complexidade, que ficarão como legado para a cidade. E agora, com mais essa parceria do governador Cláudio Castro, que tem ajudado muito Volta Redonda, vamos melhorar ainda mais o atendimento do hospital”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

