Kombi bate na lateral do ônibus Tarifa Zero, no bairro Retiro

Dois homens ficaram feridos em um acidente na tarde desta quarta-feira (27) no bairro Retiro em Volta Redonda. A kombi de carroceria que eles estavam bateu na lateral do ônibus elétrico da Tarifa Zero na Rua Angra dos Reis, na região do Eldorado.

O Corpo de Bombeiros foi até o local realizar os primeiros socorros e levou as vítimas ao Hospital São João Batista. No momento desta publicação, não havia informações sobre o quadro de saúde deles. Segundo as primeiras informações, nenhum passageiro que estava no ônibus se machucou.