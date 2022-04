Metalúrgicos rejeitam novamente proposta da CSN

Em votação realizada nesta quarta-feira (27), na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, os metalúrgicos da CSN em Volta Redonda recusaram, pela segunda vez, a proposta da empresa para o acordo coletivo de trabalho. Do total de 6.664 metalúrgicos que votaram, 6.396 foram contra e 262 se manifestaram favoráveis. Os votos nulos e brancos somaram seis.

A proposta consistia em 11% de reajuste para quem ganha até R$ 3 mil; 9% para os que recebem entre R$ 3 mil e R$ 5 mil; e 8% para quem recebe mais de R$ 5 mil. A companhia também propôs também 1,9 salário (76% do target) como abono, cartão banco de horas de R$ 800 e este mesmo valor no cartão de alimentação, sendo uma carga de R$ 400 cinco dias após a assinatura do acordo e o mesmo valor em dezembro deste ano.

Diante do resultado, o Sindicato dos Metalúrgicos, que organizou a votação, informará a CSN oficialmente o resultado e deverá pedir o prosseguimento das negociações. A data-base dos funcionários é 1º de maio. Por: Fernando Pedrosa