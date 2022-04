Metalúrgicos votam nova proposta da CSN

Os metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) estão votando nesta quarta-feira, a nova proposta colocada em apreciação na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Esta é a terceira tentativa de acordo com a empresa para o acordo coletivo deste ano. Na proposta apresentada pela CSN, estão sendo oferecidos 11% para quem ganha até R$ 3 mil; 9% para os que recebem entre R$ 3 mil e R$ 5 mil; e 8% para quem recebe mais de R$ 5 mil.

A companhia também propõe 1,9 salário (76% do target) como abono, cartão banco de horas de R$ 800 e este mesmo valor no cartão de alimentação, sendo uma carga de R$ 400 cinco dias após a assinatura do acordo e o mesmo valor em dezembro deste ano.

A votação, em escrutínio secreto teve início às 6 horas, vai até às 16 horas. O resultado será conhecido após a votação.