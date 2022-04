O Presidente da FOA, Eduardo Prado, recebeu na tarde de segunda-feira (25) a promissora visita de Thomas Jepsen, presidente internacional da Symplicity, líder global em plataforma de engajamento e empregabilidade estudantil. A empresa atua junto das Instituições no desafio de melhorar a educação e otimizar o cenário de oportunidades na relação entre estudantes e recrutadores.

O encontro aconteceu na sala da presidência, no Campus Olezio Galloti, e contou com a participação da Reitora do UniFOA, Úrsula Amorim; do Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Max Damas; do Assessor da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da Instituição, Alessando Orofino; do advogado Dr. Leonardo Prado, Assessor de Conformidade Regulatória; e do professor Igor Braz, do curso de Medicina.

UniFOA escolhida entre as 10 instituições do Brasil

O gerente regional de vendas da Symplicity, Gabriel Custodio, que também esteve presente, explanou sobre o funcionamento da plataforma e de que modo poderá agregar para o UniFOA. Essa proposta foi direcionada ao Centro Universitário de Volta Redonda, que atraiu as atenções e foi escolhida no seletivo grupo de dez instituições vinculadas à Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) para essa parceria.

Parceria de vida transformadora

“Entre as principais funcionalidades da Symplicity estão as trilhas de capacitação para os estudantes, com o desenvolvimento de competências que são comuns a todas as áreas, como agilidade, por exemplo”, destacou Gabriel, ao evidenciar que junto à Instituição de Ensino, a plataforma oferece uma consultoria estratégica com função de identificar e estruturar metas, resultados e práticas para desenvolver alunos e engajar empregadores.

Basicamente, o a plataforma integra os profissionais em desenvolvimento com as empresas de forma otimizada. A partir de estratégias e ferramentas de qualificação para auxiliar os alunos a entrarem com o pé direito no mercado de trabalho. Dessa maneira, reforça a parceria de vida que uma Instituição como o UniFOA deve ser para o estudante.

“A gente recebe essa proposta de parceria com muito orgulho, porque acreditamos que podemos atuar na transformação para o bem. E a partir de uma ferramenta que pode ajudar a identificar deficiências e como atuar sobre elas para melhorar as competências, vamos preparar profissionais cada vez melhores. Pois a carreira exige muito mais que habilidades técnicas”, frisou o Presidente da FOA, Eduardo Prado.

Próximos passos

Após a apresentação, o gerente da Symplicity se disponibilizou para explicar com mais detalhes e demonstrar na prática como o processo funciona. Em breve, outros encontros devem acontecer a fim de que a parceria seja firmada.

Sobre a Symplicity

A Symplicity atua junto a Instituições para que tenham à disposição as melhores estratégias e ferramentas de qualificação profissional, acompanhamento do progresso dos estudantes, gestão de oportunidades de estágio e emprego, e outras funcionalidades que apoiam os estudantes no desenvolvimento das habilidades necessárias para suas carreiras desde os primeiros semestres do curso.

Além disso, os 20 anos de experiência no mercado internacional fazem da Symplicity uma poderosa parceira para atrair empregadores e aumentar o número de vagas disponíveis para os alunos.

A plataforma concentra um banco de vagas e oportunidades para não apenas oferecer ao aluno a busca por oportunidades, como também uma melhor perspectiva das suas opções profissionais. Empregadores também podem usar a mesma ferramenta para divulgar vagas e recrutar alunos de acordo com as habilidades buscadas pelas empresas.

Com base no planejamento estratégico e operacional, os objetivos e indicadores de desempenho são definidos. A partir disso, o diagnóstico de empregabilidade analisa todo o desenvolvimento de carreira, trazendo os resultados, insights para melhorar a estratégia e um plano faseado para trazer ainda mais empregabilidade no campus.

Conheça mais sobre a plataforma aqui.