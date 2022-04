ANP interdita posto de GNV em Volta Redonda

Uma fiscalização da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) em conjunto com o Procon do Rio de Janeiro, interditou um posto de GNV (Gás Natural Veicular) foi interditado, nesta quarta-feira , dia 27, em Volta Redonda,

No entanto, a localização do posto não havia sido informada e nem havia um balanço da operação. Segundo o superintendente da ANP no Rio, Marcelo da Silva, a interdição ocorreu porque todas as bombas de abastecimento do posto estavam com pressão acima da permitida, o que, segundo ele, compromete a segurança.

Uma bomba de um posto de gasolina foi reprovada por estar abastecendo menos do que o adquirido pelo consumidor. Para isso, os fiscais usam um galão de 20 litros para comprovar se o volume corresponde ao que é informado no painel das bombas. Foto: Divulgação