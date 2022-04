Caminhão tomba na Serra das Araras, em Piraí

Um caminhão, carregado com biscoitos, tombou na manhã desta quinta-feira, no km 222, da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, em Piraí. O condutor do veículo, de 60 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Flávio Leal, em Piraí. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou rápida e não houve saque da mercadoria. A pista ficou parcialmente interditada (faixa esquerda), pois apesar de ter tombado para fora da pista, uma, parte do caminhão ainda está sobre a pista.

O fluxo de veículos está seguindo pela faixa direita. Não houve congestionamento, apenas lentidão no local. A pista ficou parcialmente interditada, pois aguarda transbordo da carga para destombamento, retirada do veículo e liberação total da pista.