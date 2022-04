A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), está ministrando o ‘Curso de Formação de Guarda Municipal’ para os agentes recém-empossados de Barra Mansa. O curso iniciou esta semana e tem previsão para encerrar em meados de junho, com 200 horas/aula. As disciplinas estão sendo aplicadas no auditório do Horto Florestal, localizado no bairro Saudade, para 15 novos GMs.

A GMVR é sempre convidada a aplicar os conteúdos para novos agentes, por diversas outras corporações da região Sul Fluminense. O inspetor e corregedor da GMVR, Valdo Rocha, é o responsável pela grade curricular relativa ao trânsito, que tem carga horária de 152 horas, sendo a parte mais longa do curso, pois estuda toda a legislação prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Seguimos o conteúdo conforme a exigência Matriz Curricular da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), que engloba todas as leis que os agentes devem ter conhecimento, para que depois sejam aplicadas no cotidiano da profissão”, explicou o inspetor Valdo.

Além dele, o GM Nésio, que finalizou recentemente o Curso de Instrução de Tiro pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ficará responsável por ministrar a parte teórica da instrução preparatória para o tiro com arma de fogo. Já o GM Rogério participa desse curso com aulas práticas sobre imobilizações com o uso de algemas e o GM Josué ensinará sobre Psicologia do Trânsito.

De acordo com o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “o nosso objetivo é sempre fortalecer essas formações, capacitações e atualizações da legislação. É através dessas ações que acabamos interagindo e integrando com as co-irmãs e as demais forças de segurança”, ressaltou. Fotos: Cedidas pela Semop/PMVR