Um homem, que estava foragido da Justiça há mais de 24 anos, foi preso na quarta-feira, dia 27, por agentes da Polícia Civil, da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

O homem foi preso acusado de matar a golpes de martelo e facadas por estar desconfiado de uma possível traição por parte da esposa. Na época do crime, o homem trabalhava em Barra Mansa (RJ).

Segundo os agentes, a mulher negou o relacionamento extraconjugal, mas acabou sendo morta pelo companheiro na frente do filho do casal, na época com 10 anos. Após o crime, o homem fugiu para a casa de parentes no Espírito Santo.

Esta semana o acusado foi localizado por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual.