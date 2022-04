Um jovem, de aproximadamente, 23 anos, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira, atrás do depósito do Supermercado Royal, na Avenida Fortaleza, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que o jovem foi morto com tiros na cabeça. Segundo policiais militares moradores disseram não ter ouvido tiros no local. O corpo foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços.