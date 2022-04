Maria Apparecida, presidente da UBM, morre aos 87 anos

Morreu na manhã da quarta-feira, a presidente da UBM (Universidade Barra Mansa), Maria Apparecida de Athayde Cruz, em Barra Mansa. Maria Apparecida tinha 87 anos e foi a primeira mulher presidente da instituição.

Tinha formação em Contabilidade pela Escola Técnica de Comércio Barra Mansa e em Programação Neurolinguística, Liderança e Gestão de Pessoas, Maria Apparecida possui licenciatura em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Barra Mansa – Sobeu/UBM, onde atuou como professora das disciplinas Língua Portuguesa e Redação por mais de 25 anos. Desde 2013, fez parte também do Conselho Administrativo do UBM.

Nota da UBM

A presidente da Sobeu deixa os filhos, Aurealice de Ataide Cruz Calderaro Nogueira, Sérgio Alexandre de Ataide Cruz e José Maria da Cruz Neto, além de dez netos e cinco bisnetos. Familiares, amigos e toda comunidade acadêmica lamentam profundamente sua morte.

Atividades acadêmicas no campus

O UBM cancelou as aulas, em todas as modalidades, e das atividades programadas para o período da noite desta quarta-feira (27) e da manhã e tarde de quinta-feira (28) na graduação.

Já no Colégio UBM, as aulas retornam no período da tarde de quinta-feira com a Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

O expediente administrativo encerrou-se hoje, às 15h, e retorna com as atividades normais amanhã, a partir das 12h.

A instituição se solidariza com os familiares e amigos da senhora Maria Apparecida de Athayde Cruz e agradece aos nossos alunos e seus responsáveis pela compreensão.