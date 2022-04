Pinheiral promove ‘Dia d de Vacinação’ neste sábado

A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado (30/04) o “Dia D de Vacinação” contra o sarampo em crianças menores de 05 anos e profissionais da saúde e Influenza em idosos acima dos 60 anos, crianças menores de 05 anos, profissionais da saúde, além de grupos prioritários. A imunização será realizada nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSs) que estarão abertas, das 08 às 17h.

Para a imunização é necessário que a pessoa tenha em mãos o cartão de vacina e um documento de identificação e em caso de trabalhador da saúde, que tenha o comprovante da condição que habilita o usuário para receber a dose.

A primeira etapa da vacinação contra a gripe atendeu inicialmente idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Já a imunização contra o sarampo atendeu apenas aos trabalhadores da saúde. A partir do dia 03 maio a campanha se estende para os demais grupos prioritários. A campanha segue até dia 03 de junho.

A vacinação contra o Sarampo contemplará crianças de 06 meses a menores de 05 anos (04 anos, 11 meses, 29 dias) e profissionais da Saúde para atualização da situação vacinal.

Já contra a Influenza serão vacinadas crianças de 06 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da Saúde, idosos acima de 60 anos, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadores de doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

– Será um momento importante para aqueles que desejam atualizar a sua situação vacinal e para as pessoas que não têm a possibilidade de ir a uma unidade durante a semana. A vacinação é um ato de amor e proteção. Leve o seu filho, pai ou avô para receber a imunização – alertou o secretário municipal de Saúde, Everton Alvim.