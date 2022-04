Policiais militares apreenderam no final da manhã de quarta-feira, por volta das 10h45min, um pote de Pó Royal (contendo pó branco), oito pinos tipo eppendorf e R$200, em um apartamento do Bloco D, no bairro Santa Rosa II, em Valença (RJ).

Três suspeitos, de 19, 18 e 15 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia, de Valença. O adolescente ficou apreendido e vai responder por Fato Análogo ao Tráfico de drogas. Os outros suspeitos foram ouvidos e liberados em seguida.