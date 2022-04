Programa da secretaria de Administração visa preparar funcionalismo para adequações de emenda constitucional em vigor

A Secretaria Municipal de Administração (SMA) de Volta Redonda iniciou nesta semana o programa de capacitação “Fundamentos da Gestão do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)” para servidores, gestores e conselheiros do VR Previdência, sobre as mudanças impostas pela Emenda Constitucional 103/19, que altera o sistema de previdência social. O treinamento acontece no auditório da prefeitura e terá três dias de palestras. O secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, explicou que o objetivo é adequar a previdência do município à nova legislação que, apesar de estar em vigor desde 2019, ainda não foi regulamentada.

“Essa emenda regulamenta vários aspectos da previdência. Alguns pontos foram autoaplicáveis, outros já deviam ter sido implantados. Agora vamos fazer as adequações à legislação, encaminhar para a Câmara Municipal, e vamos treinar o pessoal para que possa, também, atender os outros servidores”, explicou Franco, que participou da abertura do primeiro dia de capacitação nesta quarta-feira (27).

Após a abertura do secretário, os servidores assistiram a uma palestra motivacional sobre gestão do trabalho em equipes pela manhã, e na parte da tarde, receberam orientações sobre Legislação e evolução dos RPPS. O programa de capacitação conta com palestrantes de fora do governo municipal, incluindo profissionais vindos de outros municípios.

Nestas quinta (28) e sexta-feira (29), o treinamento contará com temas como: Regras de concessão de benefícios previdenciários; Gestão Atuarial e Planos de Custeio; e Investimentos dos RPPS.

Franco destacou os investimentos que vem sendo realizados pela administração municipal para melhoria do VR Previdência, desde quando o prefeito Antonio Francisco Neto reassumiu a prefeitura no início de 2021.

“Por determinação do prefeito Neto, já estamos investindo na reestruturação da previdência. Contratamos tecnologia, um software moderno que faz a gestão previdenciária e folha de pagamento. Também contratamos uma empresa de assessoria que vai dar respaldo jurídico pra gente. É a preocupação do prefeito para garantir o futuro tranquilo dos servidores que tanto contribuíram para o município e hoje se encontram recebendo da previdência”, afirmou Franco. Fotos: divulgação – Secom/PMVR.