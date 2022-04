Barra Mansa retoma estacionamento rotativo na segunda-feira

Valor por uma hora de estacionamento contínuo será de R$2,00 com 15 minutos de tolerância

Na próxima segunda-feira, 02 de maio, Barra Mansa retoma o estacionamento rotativo nas ruas centrais. O sistema será operacionalizado pela Secretaria de Ordem Pública, de segunda a sexta-feira, de 8:00 às 18:00 e aos sábados, de 8:00 às 12:00.

A cobrança dos condutores será feita diretamente pelos monitores das vagas. O valor será de R$2,00 pelo período de uma hora de estacionamento contínuo, com 15 minutos de tolerância na primeira hora. Não haverá o fracionamento da cobrança. O valor será calculado sobre a hora cheia.

De acordo com o secretário da Pasta, Capitão Abreu, inicialmente, o tempo máximo de permanência nas vagas será de duas horas. “Nosso principal objetivo é ordenar o uso das 202 vagas distribuídas entre as ruas Duque de Caxias, Barão de Guapy, São Sebastião, Monsenhor Costa e Andrade Figueira, além das avenidas Joaquim Leite e Domingos Mariano e entorno do Parque Centenário”, detalhou.

O secretário também esclareceu que se o prazo previsto for ultrapassado, o condutor ou proprietário do veículo deverá fazer a recarga do valor. “Quem for notificado deverá procurar um monitor do rotativo ou se encaminhar ao Centro Estratégico de Segurança Pública para resolver a questão”

Os monitores vão orientar os condutores dos veículos quanto ao tempo máximo permitido e o respectivo valor e outras questões, como por exemplo, a proibição do estacionamento de motos onde houver rotativo.

Quem se recusar ao pagamento pelo uso da vaga poderá sofrer sanção administrativa, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, com a remoção do veículo e multa de R$197.

O valor arrecadado com o estacionamento rotativo é destinado ao custeio do próprio sistema, além de ser revertido em investimentos previstos na legislação municipal. Fotos: Chico de Assis