Briga é evitada pela Guarda Municipal em frente escola, em Valença

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), foram acionados no final da tarde de quinta-feira, para conter uma briga entre alunas dentro da Escola Municipal Daura Silva Barbosa e terminou do lado de fora do educandário, localizado na Estrada Valença Rio das Flores, no bairro Biquinha, em Valença.

A confusão tinha sido resolvida pela direção da escola, mas entrevero reiniciou fora do colégio. Um tumulto generalizado entre alunos se formou na frente da escola, os agentes se deslocaram, ao local e assim pondo fim a briga e dispersando os alunos e curiosos.

No local a GCM, obtive informações de que uma das alunas teria ido em casa buscar uma faca para tentar ferir outra estudante. Os agentes realizaram patrulhamento nas proximidades e tendo êxito em localizar a suspeita com uma faca de cozinha, de imediato foi imobilizada. Ambas foram conduzidas para 91ª Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis. Posteriormente os responsáveis pelas as alunas, foram convocados a comparecer a unidade policial.

Ação realizada pelo inspetor Jesus e os guardas municipais Felipe, Nogueira, Flavio, Alves, Fraga, Nunes, Leandro, Eduardo e Ronan.