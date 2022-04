Um restaurante foi alvo de bandidos na quinta-feira, localizado na Avenida Homero Leite, no bairro Saudade, em Barra Mansa. Policiais militares foram até o local e orientaram ao dono do estabelecimento comercial a fazer o registro do furto.

Os criminosos entraram e levaram uma televisão e produtos comestíveis. Os policiais militares do 28º BPM conseguiram imagens das câmeras de segurança para tentar chegar até os suspeitos. O registro foi feito pelo dono do restaurante na DP, de Barra Mansa.