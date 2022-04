Polícia Militar detém suspeitos com arma em Valença

Policiais militares prenderam na quinta-feira, um jovem, de 20 anos, e um rapaz, de 34 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na Rua Geraldo de Lima Bastos, no bairro Monte D’Ouro, em Valença.

A denúncia dava conta de que na casa do adolescente, de 17 anos, havia uma arma. Os agentes foram até o local e encontraram na quarto do menor de idade, um revólver calibre 38 com a numeração raspada, 19 munições, seis telefones celulares, quatro rodas traseiras de bicicletas, duas rodas dianteiras, dois aros e cinco garfos também de bicicletas. O menor contou que a arma era para a sua segurança.

Ainda de acordo com a PM, a Polícia Civil vai investigar se os três suspeitos estão envolvidos em assaltos na cidade, entre eles a um bar onde o proprietário e dois clientes foram agredidos. O adolescente, inclusive, disse aos policiais que a arma apreendida em seu quarto seria do homem de 34 anos, que teria participado do assalto ao bar. (Foto: Polícia Militar)