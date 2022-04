Volta Redonda registra saldo positivo na geração de empregos em março

Dados do Caged apontam cidade como primeira do Sul Fluminense e quarta no estado

O município de Volta Redonda registrou neste mês de março, mais um saldo positivo na geração de empregos neste ano, sendo o segundo mês seguido. De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira (28), a cidade teve 2.815 admissões contra 2.285 desligamentos no último mês – saldo positivo de 530 novas contratações. Os números apontam Volta Redonda na liderança em relação à geração de empregos no Sul Fluminense, e a quarta no estado do Rio.

O balanço do Ministério da Economia mostra também uma evolução na geração de novos postos de trabalho. O saldo registrado no mês de março foi 71% maior que os números de fevereiro, quando o município contabilizou 2.646 contratações contra 2.337 demissões: 309 novos profissionais empregados.

O resultado positivo de março teve como destaque o setor de Serviços, que registrou saldo positivo de 320 novos empregos. Em segundo lugar está a Indústria, com a geração de 255 contratações, seguida da área de Construção, com 132 vagas preenchidas.

“O cenário mostra que os empregos estão sendo retomados, as empresas e as pessoas estão voltando às suas atividades, e muito disso se deve não só ao trabalho de parcerias com empresas e com os governos estadual e federal, mas também à vacinação e aos cuidados que priorizamos no combate à pandemia de Covid-19. Volta Redonda está voltando a crescer para se tornar a cidade que tanto queremos para a nossa população”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto. Foto: Cris Oliveira / Secom/PMVR.