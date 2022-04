Trabalhos que ocorrem na Via Sérgio Braga alcançarão também a Rodovia dos Metalúrgicos, a partir do trevo do Portal da Saudade até o Mergulhão, na São Geraldo

A empresa responsável pelo recapeamento asfáltico que vem sendo realizado em Volta Redonda abrirá uma nova frente de trabalho. A previsão é que a partir da semana que vem os serviços cheguem à Rodovia dos Metalúrgicos, no trevo do cemitério Portal da Saudade até o Mergulhão, no bairro São Geraldo.

As obras de asfaltamento ocorrem graças a uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado. Hoje, a recuperação do asfalto está na Via Sérgio Braga, na altura da Vila Santa Cecília. No total, serão quatro quilômetros de asfalto novo em diversos trechos até a Avenida Getúlio Vargas, no Centro.

As equipes da empreiteira responsável pelo serviço foram divididas e o trabalho vem avançando na cidade. Os serviços são fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e consistem na fresagem e colocação da massa asfáltica quente – material mais duradouro.

“Esta nova frente de trabalho é da mesma empresa que vem fazendo o serviço na Via Sérgio Braga. A SMI tem fiscalizado e o resultado está ficando excelente. As equipes da empresa responsável têm trabalhado das 7h às 17h, às vezes estendendo um pouco. Então a gente pede a compreensão de todos, principalmente dos motoristas, porque o transtorno é para um bem maior”, comentou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

O prefeito Antonio Francisco Neto informou que uma nova licitação feita pelo Poder Público vai atender o acesso ao bairro São Luiz.

“Para esta frente de trabalho no São Luiz, foi feita uma nova licitação e a empresa vencedora vai receber a ordem de serviço para começar o trabalho o mais rápido possível. Estamos trabalhando muito para ter uma cidade melhor”, destacou Neto. Fotos: Divulgação/Secom PMVR