Fortes chuvas atingem a região de Angra dos Reis

Moradores de Angra dos Reis voltam a sofrer com as fortes chuvas que atingem a região desde o início da noite de sexta-feira.

Segundo técnicos da Defesa Civil, de Angra dos Reis, a chuva atingiu um índice pluviométrico de 200 mm e por precaução e determinação a RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga) está fechada. Ocorreram deslizamentos e o fluxo está perigoso no trecho da Serra de Angra. As sirenes estão sendo acionadas e há risco de deslizamento na região.

Com as cheias dos rios muitas casas estão alagadas. Os bairros Parque Mambucaba, Parque Perequê, Morro da Boa Vista, Serra, D’água, Zungú, Gamboa do Belém, Santa Rita do Bracuhí, Ilha do Jorge, Gamboa do Bracuhí são os bairros mais afetados.