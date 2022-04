Uma mulher, que não foi identificada, perdeu o controle de direção de seu veículo, um Ford Ka (vermelho), na madrugada deste sábado e bateu em um poste no início da estrada que liga Volta Redonda à Pinheiral (Paulo Erley Alves Abrantes), com a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda

A condutora do veículo ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. A Guarda Municipal esteve no local orientando o trânsito.