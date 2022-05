Policiais militares detiveram na noite desta sexta-feira, um homem por suspeita de porte ilegal de arma de fogo, em um bar localizado na Rua Gandhi, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda.

O suspeito foi visto pelos agentes saindo do banheiro masculino do estabelecimento. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, porém, dentro do banheiro, em cima da caixa d’água de descarga, os policiais encontram um revólver calibre 38 com cinco munições.

Aos agentes, o suspeito teria assumido ser dono do revólver. Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.