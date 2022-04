PRF e Polícia Civil prendem estelionatário em Barra Mansa

Um homem, de 38 anos, que conduzia um VW Gol 1.6 L MB5, suspeito de praticar crimes de estelionato na região, foi preso na tarde de sexta-feira por volta das 16h30min, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e policiais civis comandados pelo delegado Michel Floroschk, da 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

O suspeito foi preso após perseguição, no km 300, da BR-393 (Lúcio Meira), no entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. No interior do veículo foram encontrados vários protocolos falsos de agências bancárias utilizados para aplicar golpes nas vítimas.

Foi dada voz de prisão ao suspeito e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa para os procedimentos de praxe.Um homem, de 38 anos, que conduzia um VW Gol 1.6 L MB5, suspeito de praticar crimes de estelionato na região, foi preso na tarde de sexta-feira por volta das 16h30min, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e policiais civis comandados pelo delegado Michel Floroschk, da 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

O suspeito foi preso após perseguição, no km 300, da BR-393 (Lúcio Meira), no entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. No interior do veículo foram encontrados vários protocolos falsos de agências bancárias utilizados para aplicar golpes nas vítimas.

Foi dada voz de prisão ao suspeito e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa para os procedimentos de praxe.