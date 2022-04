PRF flagra condutor sem a CNH na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento na tarde desta sexta-feira, por volta das 15 horas, quando abordaram um veículo Ford Fiesta, com placa de Queluz (SP), no km 330, da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, em Resende.

Durante abordagem ficou constatado de que o condutor não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor do responsável pelo veículo que estava no banco do carona. Ele assinou o TCO se comprometendo a comparecer no JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.